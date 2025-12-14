Около 300 железнодорожников задействованы в восстановительных работах на станции Чаис — КбшЖД Происшествия

Пенза, 14 декабря 2025. PenzaNews. Около 300 железнодорожников, четыре восстановительных поезда и другая спецтехника задействованы в работах на станции Чаис в Никольском районе Пензенской области, где накануне произошло столкновение грузового поезда и маневрового тепловоза. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги.

«В настоящее время железнодорожники продолжают работы по уборке сошедшего подвижного состава. Далее будут восстанавливать насыпь, укреплять полотно, укладывать новую рельсошпальную решетку, восстанавливать работу контактной сети. В работах задействованы около 300 работников магистрали, 4 восстановительных поезда и другая спецтехника», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что для координации работ по ликвидации последствий схода на Куйбышевской железной дороге работает штаб.

Ранее в Куйбышевской железной дороге сообщили, что днем 13 декабря на станции Чаис в Никольском районе Пензенской области произошел сход двух локомотивов и 23 цистерн с мазутом. Это привело к утечке груза из цистерн. По данным КюшЖД, распространение мазута было локализовано на участке, прилегающем к насыпи. Предварительно, площадь загрязнения оценивается в 750 кв. метров.

В связи с произошедшим следственными органами центрального МСУТ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что специалисты Роспотребнадзора произвели отбор проб воздуха, грунта и воды на месте происшествия. По его словам, исследования воздуха готовы, все показатели в пределах нормы, а по воде и грунту результаты будут 15 декабря.