16:50:04 Воскресенье, 14 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Около 300 железнодорожников задействованы в восстановительных работах на станции Чаис — КбшЖД

11:15 | 14.12.2025 | Происшествия

Печать

Пенза, 14 декабря 2025. PenzaNews. Около 300 железнодорожников, четыре восстановительных поезда и другая спецтехника задействованы в работах на станции Чаис в Никольском районе Пензенской области, где накануне произошло столкновение грузового поезда и маневрового тепловоза. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги.

Около 300 железнодорожников задействованы в восстановительных работах на станции Чаис — КбшЖД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время железнодорожники продолжают работы по уборке сошедшего подвижного состава. Далее будут восстанавливать насыпь, укреплять полотно, укладывать новую рельсошпальную решетку, восстанавливать работу контактной сети. В работах задействованы около 300 работников магистрали, 4 восстановительных поезда и другая спецтехника», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что для координации работ по ликвидации последствий схода на Куйбышевской железной дороге работает штаб.

Читайте также

Разлив мазута произошел на станции Чаис в Пензенской области, площадь загрязнения оценивается в 750 кв. метров — РЖД

Ранее в Куйбышевской железной дороге сообщили, что днем 13 декабря на станции Чаис в Никольском районе Пензенской области произошел сход двух локомотивов и 23 цистерн с мазутом. Это привело к утечке груза из цистерн. По данным КюшЖД, распространение мазута было локализовано на участке, прилегающем к насыпи. Предварительно, площадь загрязнения оценивается в 750 кв. метров.

В связи с произошедшим следственными органами центрального МСУТ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что специалисты Роспотребнадзора произвели отбор проб воздуха, грунта и воды на месте происшествия. По его словам, исследования воздуха готовы, все показатели в пределах нормы, а по воде и грунту результаты будут 15 декабря.


Читайте также
Жительница Пензенской области после общения с телефонными мошенниками перевела 700 тыс. рублей на чужие счета «Пензаэнерго» продолжает работу по урегулированию вопросов, связанных с незаконным размещением оборудования связи на опорах ЛЭП
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который устроил дебош в баре В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса»
В Нижнеломовском районе столкнулись два грузовика, один из водителей госпитализирован В Пензе столкнулись две легковушки, пострадала женщина
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама