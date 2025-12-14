16:49:56 Воскресенье, 14 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области без света остаются более 3,6 тыс. человек

10:29 | 14.12.2025 | ЖКХ

Печать

Пенза, 14 декабря 2025. PenzaNews. Более 3,6 тыс. человек остаются без света в Пензенской области из-за аварийных отключений. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области без света остаются более 3,6 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 7.00 провел очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Аварийные бригады работали всю ночь. Удалось почти в два раза сократить число домов, не получающих электроэнергию: с 2 тыс. 852 до 1 тыс. 508, где живут более 3,6 тыс. человек. Также без подачи электричества остаются четыре социально значимых учреждения и две котельные, которые сейчас работают на бензогенераторах. Точечные отключения устраняют в Пензе, Кузнецке и еще пяти муниципалитетах области», — написал глава региона в своем Telegram-канале в воскресенье, 14 декабря.

Олег Мельниченко добавил, что в Пензенской области продолжает действовать режим повышенной готовности.

«Ветер немного стих, надеюсь, что новых порывов сегодня не будет», — отметил он.

Губернатор уточнил также, что в Пензе без электричества остаются 166 частных домов, в которых проживают 400 человек.


Читайте также
Жительница Пензенской области после общения с телефонными мошенниками перевела 700 тыс. рублей на чужие счета «Пензаэнерго» продолжает работу по урегулированию вопросов, связанных с незаконным размещением оборудования связи на опорах ЛЭП
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который устроил дебош в баре В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса»
В Нижнеломовском районе столкнулись два грузовика, один из водителей госпитализирован В Пензе столкнулись две легковушки, пострадала женщина
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама