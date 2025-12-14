В Пензенской области без света остаются более 3,6 тыс. человек ЖКХ

Пенза, 14 декабря 2025. PenzaNews. Более 3,6 тыс. человек остаются без света в Пензенской области из-за аварийных отключений. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 7.00 провел очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Аварийные бригады работали всю ночь. Удалось почти в два раза сократить число домов, не получающих электроэнергию: с 2 тыс. 852 до 1 тыс. 508, где живут более 3,6 тыс. человек. Также без подачи электричества остаются четыре социально значимых учреждения и две котельные, которые сейчас работают на бензогенераторах. Точечные отключения устраняют в Пензе, Кузнецке и еще пяти муниципалитетах области», — написал глава региона в своем Telegram-канале в воскресенье, 14 декабря.

Олег Мельниченко добавил, что в Пензенской области продолжает действовать режим повышенной готовности.

«Ветер немного стих, надеюсь, что новых порывов сегодня не будет», — отметил он.

Губернатор уточнил также, что в Пензе без электричества остаются 166 частных домов, в которых проживают 400 человек.