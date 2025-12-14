Уголовное дело возбуждено после столкновения грузового поезда и тепловоза в Пензенской области Криминал

Пенза, 14 декабря 2025. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена», возбуждено после столкновения грузового поезда и маневрового тепловоза на станции Чаис в Пензенской области, которое привело к разливу мазута. Об этом говорится в сообщении пресс-службы центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Фото: пресс-служба центрального МСУТ СКР

«Следствием установлено, что 13 декабря 2025 года около 12.05 на станции Чаис Куйбышевской железной дороги в результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, произошло столкновение движущегося грузового поезда №2273 с маневровым тепловозом ТМ-18ДМ №445, повлекшее сход и опрокидывание локомотивов вышеуказанных поездов, а также не менее 23 цистерн и разливом груза из части цистерн», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в результате происшествия причинен крупный ущерб, погибших нет.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз», — поясняется в тексте.