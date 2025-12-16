18:04:16 Вторник, 16 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мошенник выманил 680 тыс. рублей у искавшей работу жительницы Пензы

10:00 | 16.12.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 16 декабря 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1984 года рождения, искавшая работу через интернет, попалась на уловку мошенника и лишилась 680 тыс. рублей.

Мошенник выманил 680 тыс. рублей у искавшей работу жительницы Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщина, перейдя по ссылке, ввела свои персональные данные, после чего ей позвонил неизвестный и сообщил, что для начала работы необходимо внести деньги на «торговый счет».

«Следуя инструкциям незнакомца, потерпевшая через банковское приложение перевела на предоставленный злоумышленником счет 9,9 тыс. рублей. В дальнейшем мошенник неоднократно убеждал заявительницу пополнять указанный счет, обещая скорое получение заработка. В течение двух недель женщина продолжала следовать указаниям, но так и не дождалась обещанных денег. Осознав, что стала жертвой мошенничества, она обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 680 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который провоцировал охранников ТЦ на конфликт В Средней Елюзани сгорело 3 тонны семян подсолнечника
В Шишовке огонь уничтожил деревянный дом Глава Пензы поручил организовать рейды для выявления припаркованных большегрузов, мешающих проезду спецтехники
Жительница Пензенской области после общения с телефонными мошенниками перевела 700 тыс. рублей на чужие счета «Пензаэнерго» продолжает работу по урегулированию вопросов, связанных с незаконным размещением оборудования связи на опорах ЛЭП
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама