Мошенник выманил 680 тыс. рублей у искавшей работу жительницы Пензы

Пенза, 16 декабря 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1984 года рождения, искавшая работу через интернет, попалась на уловку мошенника и лишилась 680 тыс. рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщина, перейдя по ссылке, ввела свои персональные данные, после чего ей позвонил неизвестный и сообщил, что для начала работы необходимо внести деньги на «торговый счет».

«Следуя инструкциям незнакомца, потерпевшая через банковское приложение перевела на предоставленный злоумышленником счет 9,9 тыс. рублей. В дальнейшем мошенник неоднократно убеждал заявительницу пополнять указанный счет, обещая скорое получение заработка. В течение двух недель женщина продолжала следовать указаниям, но так и не дождалась обещанных денег. Осознав, что стала жертвой мошенничества, она обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 680 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».