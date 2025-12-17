19:12:55 Среда, 17 декабря
Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Пензе

17:43 | 17.12.2025 | Происшествия

Пенза, 17 декабря 2025. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы организовала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого пострадали три человека.

Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Пензе

«17 декабря 2025 года около 12.40 на улице Рахманинова города Пензы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали три пассажирки автобуса. Им оказана медицинская помощь. Прокуратура Октябрьского района города Пензы контролирует установление всех обстоятельств произошедшего ДТП и ход процессуальной проверки по данному факту», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что особое внимание в ходе проверки надзорное ведомство уделит вопросам соблюдения законодательства при организации перевозки пассажиров.

«По результатам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в тексте.


