В Пензе перед судом предстанет женщина, ударившая ножом сожителя Криминал

Пенза, 17 декабря 2025. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее несудимой 56-летней жительницы областного центра, которой вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября 2025 года, находясь у себя в квартире в городе Пензе, женщина в спальной комнате вместе со своим 45-летним сожителем употребляла алкогольные напитки. Между обвиняемой и ее близким знакомым произошла ссора: женщина хотела спать, а мужчина — продолжить смотреть телевизор. В ходе возникшего конфликта обвиняемая принесенным из кухни хозяйственным ножом [...] нанесла мужчине удар в живот, причинив рану брюшной полости», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что женщина признала свою вину.

«Обвиняемая [...] пояснила, что хотела лишь напугать мужчину, после содеянного самостоятельно вызвала бригаду скорой помощи. Потерпевший женщину простил и каких-либо претензий не имеет», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.