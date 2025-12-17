Уголовное дело возбуждено против жителя Бессоновского района, который незаконно хранил дома патроны Криминал

Пенза, 17 декабря 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ возбуждено в отношении жителя Бессоновского района Пензенской области, который незаконно хранил дома патроны.

«В ОМВД России по Бессоновскому району поступила информация о том, что местный житель 1956 года рождения хранит в своем доме боеприпасы. При проверке информация подтвердилась. Полицейские обнаружили в домовладении подозреваемого более 30 патронов, которые были изъяты и направлены для проведения экспертизы. Согласно заключению эксперта, представленные на исследование боеприпасы являются боевыми патронами», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания.

«Он рассказал, что, когда увлекался охотой, нашел изъятые боеприпасы в лесу и забрал их к себе домой», — сказано в тексте.

В сообщении напоминается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.