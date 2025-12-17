19:12:05 Среда, 17 декабря
Уголовное дело возбуждено против жителя Бессоновского района, который незаконно хранил дома патроны

12:42 | 17.12.2025 | Криминал

Пенза, 17 декабря 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ возбуждено в отношении жителя Бессоновского района Пензенской области, который незаконно хранил дома патроны.

Уголовное дело возбуждено против жителя Бессоновского района, который незаконно хранил дома патроны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В ОМВД России по Бессоновскому району поступила информация о том, что местный житель 1956 года рождения хранит в своем доме боеприпасы. При проверке информация подтвердилась. Полицейские обнаружили в домовладении подозреваемого более 30 патронов, которые были изъяты и направлены для проведения экспертизы. Согласно заключению эксперта, представленные на исследование боеприпасы являются боевыми патронами», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания.

«Он рассказал, что, когда увлекался охотой, нашел изъятые боеприпасы в лесу и забрал их к себе домой», — сказано в тексте.

В сообщении напоминается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.


