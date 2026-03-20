Телефонные мошенники выманили у жительницы Пензы 18 млн. рублей

13:39 | 20.03.2026 | Криминал

Пенза, 20 марта 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1954 года рождения лишилась 18 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил неизвестный и попросил продиктовать номер СНИЛС для начисления якобы полагающейся ей материальной выплаты.

«Через некоторое время поступил новый звонок от незнакомца. Мужчина сообщил пензячке, что ее персональные данные оказались в руках аферистов, которые теперь смогут перечислять ее сбережения в поддержку экстремистских организаций. Звонивший продиктовал подробную инструкцию и убедил пенсионерку перечислить свои сбережения на «безопасный счет». [...] Следуя ей, гражданка посетила офисы банков, где под различными предлогами сняла денежные средства со счетов, а также оформила кредиты. После этого потерпевшая передала полученные средства курьерам около дома, а также перевела посредством банкомата деньги на мошеннические счета. Всего на протяжении трех недель потерпевшая перевела мошенникам 18 млн. рублей, 2 млн. рублей из которых она получила, продав квартиру, а 8 млн. рублей были заемными средствами», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


