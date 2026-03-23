Жительница Нижнего Ломова осуждена за приобретение и использование поддельного водительского удостоверения Криминал

Пенза, 23 марта 2026. PenzaNews. Жительница Нижнего Ломова Пензенской области получила 10 месяцев ограничения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в ноябре 2024 года женщина в социальной сети увидела рекламу, в которой предлагалось без обучения в автошколе и сдачи экзамена приобрести водительские права. Поскольку в планах была покупка автомобиля, ее заинтересовало данное предложение. Она перевела неизвестным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 57 тыс. рублей и в декабре 2024 года получила почтовым отправлением поддельное водительское удостоверение на свое имя», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в январе 2026 года во время поездки на автомобиле в селе Серый Ключ Нижнеломовского района женщина была остановлена инспектором ДПС, которому она предъявила поддельное водительское удостоверение.

«С учетом позиции государственного обвинителя судом ей назначено наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.