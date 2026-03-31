В Пензе женщина лишилась 2,5 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях

09:14 | 31.03.2026 | Криминал

Пенза, 31 марта 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1979 года рождения стала жертвой мошенничества и лишилась 2,5 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщине в мессенджере написал незнакомец, который предложил способ дополнительного заработка путем инвестирования в ценные бумаги.

«Гражданку данное предложение заинтересовало, она установила на свой телефон специальное приложение. Затем злоумышленник сообщил заявительнице о том, что ей необходимо пополнить электронный кошелек в приложении. В течение двух месяцев гражданка перечисляла свои накопления на электронный кошелек, к которому были привязан неизвестный расчетный счет. После этого новый знакомый перестал выходить на связь, и гражданка поняла, что ее обманули. Общая сумма [...] составила 2,5 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


