В Пензенской области за сутки произошло три пожара Происшествия

Пенза, 31 марта 2026. PenzaNews. Три пожара произошло в Пензенской области за сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в канале ГУ МЧС России по региону в мессенджере Max во вторник, 31 марта.

«На улице Чудайкина села Кижеватово Бессоновского района сгорела кровля и выгорело внутри садового дома площадью 36 кв. метров. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. На улице Коммунистической в городе Пензе обгорел мотоцикл и стена кирпичного гаража. Площадь пожара составила 3 кв. метра. Ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования транспортных средств. На станции Никоново Городищенского района горела сухая трава на площади 60 кв. метров. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что к ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались один раз, происшествий на водных объектах не зарегистрировано.