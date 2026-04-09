Житель Лунинского района осужден за угрозы в адрес судебного пристава-исполнителя

Пенза, 9 апреля 2026. PenzaNews. 29-летний житель Лунинского района Пензенской области признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК РФ «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования». Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

«По данным следствия, в октябре 2025 года судебным приставом-исполнителем лунинского районного отделения судебных приставов [УФССП России по Пензенской области] в рамках исполнительного производства наложен арест на денежные средства осужденного, являвшегося должником по судебному решению. 21 октября 2025 года в помещении отделения судебных приставов фигурант уголовного дела высказал в адрес судебного пристава-исполнителя угрозы применения насилия, которые потерпевшая с учетом агрессивного поведения мужчины восприняла реально, опасаясь за свою жизнь и здоровье», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что свою вину мужчина признал.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей», — уточняется в тексте.