11:54:17 Четверг, 9 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Лунинского района осужден за угрозы в адрес судебного пристава-исполнителя

11:00 | 09.04.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 9 апреля 2026. PenzaNews. 29-летний житель Лунинского района Пензенской области признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК РФ «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования». Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

Житель Лунинского района осужден за угрозы в адрес судебного пристава-исполнителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в октябре 2025 года судебным приставом-исполнителем лунинского районного отделения судебных приставов [УФССП России по Пензенской области] в рамках исполнительного производства наложен арест на денежные средства осужденного, являвшегося должником по судебному решению. 21 октября 2025 года в помещении отделения судебных приставов фигурант уголовного дела высказал в адрес судебного пристава-исполнителя угрозы применения насилия, которые потерпевшая с учетом агрессивного поведения мужчины восприняла реально, опасаясь за свою жизнь и здоровье», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что свою вину мужчина признал.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей», — уточняется в тексте.


2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама