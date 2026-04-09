Житель Пензенской области подозревается в получении взятки

11:02 | 09.04.2026 | Криминал

Пенза, 9 апреля 2026. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жителя региона 1966 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

«Установлено, что подозреваемый, являясь членом приемочной комиссии и осуществляя контроль за реализацией инвестиционной программы ОАО «РЖД», предусматривающей обеспечение антитеррористическими средствами защиты нескольких тяговых подстанций, получил взятку [...] за обеспечение беспрепятственного доступа в зону транспортной безопасности в нарушение установленного порядка», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем уточняется, что уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ возбуждено ульяновским следственным отделом на транспорте центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Из текста следует, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.


