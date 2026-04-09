Жительница Земетчинского района обвиняется в причинении смерти по неосторожности

Пенза, 9 апреля 2026. PenzaNews. 44-летняя жительница Земетчинского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

«По данным следствия, 5 ноября 2025 года в рабочем поселке Земетчино обвиняемая распивала спиртное в компании сожителя и его отца. В процессе общения при передаче женщиной отцу сожителя клинка ножа без рукоятки тот начал нецензурно выражаться в ее адрес. Обвиняемая решила не отдавать ему клинок ножа, при этом потерпевший уже сжал его рукой. Она с силой потянула на себя, причинив мужчине резаную рану ладони. 69-летний потерпевший скончался на месте происшествия от острой кровопотери», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что вину в причинении смерти по неосторожности женщина признала.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточняется в тексте.