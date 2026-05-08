Бастрыкин затребовал доклад по делу о травмировании женщины, выпавшей из автобуса Криминал

Пенза, 8 мая 2026. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному по факту травмирования женщины при падении из автобуса в Пензе.

«В СМИ сообщается, что в мае текущего года в городе Пензе водитель автобуса, осуществлявший перевозку граждан, после посадки пассажиров не убедился в закрытии дверей и начал движение от остановочного павильона. В результате находившаяся в салоне 69-летняя женщина выпала на проезжую часть. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь», — говорится в сообщении, размещенном в сообществе информационного центра СКР в соцсети «ВКонтакте» в минувший четверг, 7 мая.

В нем отмечается, что в следственном управлении СКР по Пензенской области возбуждено уголовное дело по данному факту.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Сергея Васильевича Родионова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.