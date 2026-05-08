01:01:50 Суббота, 9 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Бастрыкин затребовал доклад по делу о травмировании женщины, выпавшей из автобуса

15:02 | 08.05.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 8 мая 2026. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному по факту травмирования женщины при падении из автобуса в Пензе.

Бастрыкин затребовал доклад по делу о травмировании женщины, выпавшей из автобуса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В СМИ сообщается, что в мае текущего года в городе Пензе водитель автобуса, осуществлявший перевозку граждан, после посадки пассажиров не убедился в закрытии дверей и начал движение от остановочного павильона. В результате находившаяся в салоне 69-летняя женщина выпала на проезжую часть. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь», — говорится в сообщении, размещенном в сообществе информационного центра СКР в соцсети «ВКонтакте» в минувший четверг, 7 мая.

В нем отмечается, что в следственном управлении СКР по Пензенской области возбуждено уголовное дело по данному факту.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Сергея Васильевича Родионова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.


Читайте также
Житель Пензенской области обвиняется в покушении на содействие террористической деятельности В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о ДТП, унесшем жизнь молодого мужчины
Мошенники выманили у жителя Пензенского района около 500 тыс. рублей Жительница Кузнецка лишилась более 1,4 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Мост через пруд Озерный в Камешкирском районе будет закрыт до 4 июня В Пензе женщина выпала из автобуса
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама