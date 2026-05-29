В Пензе введена дополнительная мера поддержки участников СВО

16:18 | 29.05.2026 | Общество

Пенза, 29 мая 2026. PenzaNews. Дополнительная мера социальной поддержки участников специальной военной операции в виде освобождения от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в их собственности, в результате перераспределения таких участков с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, введена в Пензе. Соответствующее решение депутаты пензенской гордумы приняли в ходе 21-й очередной сессии в пятницу, 29 мая.

Фото: Pgduma.ru

«Установить, что участники специальной военной операции освобождаются от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в их собственности и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества для собственных нужд, индивидуального жилищного строительства, в результате перераспределения таких земельных участков с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, при условии, что площадь земельных участков, находящихся в собственности участников специальной военной операции, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных максимальных размеров земельных участков», — сказано в проекте решения, размещенном на сайте гордумы.

В нем уточняется, что решение вступит в силу на следующий день после официального опубликования.


