В Пензенской области прокуратура начала проверку по факту ДТП, унесшего жизни четверых человек Происшествия

Пенза, 29 мая 2026. PenzaNews. Прокуратура Городищенского района Пензенской области начала проверку по факту столкновения легкового автомобиля «Ford Focus» и грузовика «Mercedes-Benz» с полуприцепом на федеральной трассе М5 «Урал», в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«По предварительным данным, [...] около 11.00 в Городищенском районе на 668 км федеральной автодороги М5 «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Ford Focus» и «Mercedes-Benz». В результате происшествия водитель легкового автомобиля и его три пассажира, в том числе двое детей, от полученных телесных повреждений скончались на месте. С целью координации работы правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор Городищенского района Михаил Мартышков», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«По поручению прокуратуры региона прокуратура Городищенского района проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, в рамках которой будут установлены обстоятельства, причины и условия происшествия, при наличии оснований приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — добавляется в тексте.

В нем отмечается, что также на контроле надзорного ведомства находятся ход и результаты проверки, проводимой следственными органами.