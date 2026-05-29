В Пензенской области прокуратура начала проверку по факту ДТП, унесшего жизни четверых человек

16:37 | 29.05.2026 | Происшествия

Пенза, 29 мая 2026. PenzaNews. Прокуратура Городищенского района Пензенской области начала проверку по факту столкновения легкового автомобиля «Ford Focus» и грузовика «Mercedes-Benz» с полуприцепом на федеральной трассе М5 «Урал», в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«По предварительным данным, [...] около 11.00 в Городищенском районе на 668 км федеральной автодороги М5 «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Ford Focus» и «Mercedes-Benz». В результате происшествия водитель легкового автомобиля и его три пассажира, в том числе двое детей, от полученных телесных повреждений скончались на месте. С целью координации работы правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор Городищенского района Михаил Мартышков», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«По поручению прокуратуры региона прокуратура Городищенского района проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, в рамках которой будут установлены обстоятельства, причины и условия происшествия, при наличии оснований приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — добавляется в тексте.

В нем отмечается, что также на контроле надзорного ведомства находятся ход и результаты проверки, проводимой следственными органами.


