Геннадий Хватов назначен полномочным представителем губернатора Пензенской области Политика

Пенза, 14 июля 2026. PenzaNews. Геннадий Хватов назначен полномочным представителем губернатора Пензенской области с 14 июля. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Хватов Геннадий Александрович с 14 июля, с сегодняшнего дня, назначен полномочным представителем губернатора Пензенской области, введен в состав правительства», — сказал Олег Мельниченко на совещании в облправительстве, видеокадры с которого опубликованы в соцсетях главы региона.

«Он у нас отвечает полностью за вопросы территориальной обороны. Соответственно, создано новое подразделение — управление территориальной обороны, которое [...] подчиняется Геннадию Александровичу. Ему же подчиняется территориальная самооборона. И Геннадий Александрович теперь у нас командует «барсами», — добавил руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко отметил, что Геннадий Хватов будет подчиняться лично ему.