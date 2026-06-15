Житель Кузнецка подозревается в краже 150 тыс. рублей из сейфа в гараже Криминал

Пенза, 15 июня 2026. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 2005 года рождения подозревается в краже 150 тыс. рублей из сейфа, установленного в гараже сводного брата.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по региону, мужчина дал признательные показания.

«Он рассказал, что знал о том, что в гараже брата находится деревянный сейф для хранения денежных средств. Злоумышленник взял у отца второй комплект ключей от помещения и ночью проник в гараж. Открыв сейф, подозреваемый достал оттуда 150 тыс. рублей и забрал их себе. Похитив денежные средства сводного брата, молодой человек скрылся с места преступления», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что часть похищенных денег подозреваемый потратил на личные нужды, оставшиеся 99 тыс. рублей были изъяты полицейскими.

В тексте отмечается, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.