Житель Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество на 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 17 июня 2026. PenzaNews. Житель Пензенской области 1984 года рождения предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество на 1 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

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«Установлено, что обвиняемый, не располагая возможностями каким-либо образом повлиять на принятие решений правоохранительными органами, путем обмана ввел в заблуждение и убедил потерпевшего в том, что за денежное вознаграждение в сумме 1 млн. рублей, используя возможности знакомых сотрудников регионального УФСБ, сможет отменить решение УМВД России по Пензенской области о его депортации с территории Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что злоумышленник был задержан в момент передачи денежных средств.

В тексте указано также, что уголовное дело было расследовано следственным отделом регионального УФСБ.

«В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу», — добавляется в пресс-релизе.