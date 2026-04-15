Житель Пензенской области задержан по подозрению в покушении на мошенничество на 1 млн. рублей

10:24 | 15.04.2026 | Криминал

Пенза, 15 апреля 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жителя региона 1984 года рождения, подозреваемого в покушении на мошенничество на сумму 1 млн. рублей.

«Установлено, что подозреваемый, не располагая возможностями каким-либо образом повлиять на принятие решений правоохранительными органами, путем обмана ввел в заблуждение и убедил потерпевшего в том, что за денежное вознаграждение в сумме 1 млн. рублей, используя возможности знакомых сотрудников регионального УФСБ, сможет отменить решение УМВД России по Пензенской области о депортации последнего с территории России», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем отмечается, что подозреваемый был задержан в момент передачи денежных средств.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в пресс-релизе.


