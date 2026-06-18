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Мошенники выманили у пенсионерки из Пензы более 2 млн. рублей

14:15 | 18.06.2026 | Криминал

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Пенза, 18 июня 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1959 года рождения лишилась более 2 млн. рублей, попавшись на уловку мошенников.

Мошенники выманили у пенсионерки из Пензы более 2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала с пенсионеркой в мессенджере связалась незнакомка, которая проинформировала о якобы полученной от имени женщины жалобе на плохую прочистку канализации и убедила собеседницу назвать код из SMS для подтверждения.

«Спустя несколько дней женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником силового ведомства. Он сообщил, что женщина стала жертвой мошенников и для того, чтобы предотвратить мошеннические схемы, ей необходимо закрыть все свои счета в отделении банка, снять денежные средства и передать их коллеге звонившего», — сказано в пресс-релизе.

В нем указано, что в тот же день пенсионерка отправилась в банк, сняла через кассу более 2 млн. рублей, после чего передала деньги неизвестному мужчине, а вскоре перечислила еще 200 тыс. рублей на счет злоумышленников.

«Осознав произошедшее, пенсионерка обратилась в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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