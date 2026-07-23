Олег Мельниченко в Нижнеломовском районе оценил ремонт социально важных объектов и открыл детскую модельную библиотеку Общество

Пенза, 23 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочего визита в Нижнеломовский район проконтролировал ход ремонта социально важных объектов и принял участие в открытии детской модельной библиотеки.

Фото: Pnzreg.ru

Итоги поездки глава региона прокомментировал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Зданию школы в селе Голицыно в этом году исполняется 50 лет. Символично, что в юбилейный год идет обновление — капремонт по нацпроекту «Молодежь и дети». Строительная готовность — 78%, работы выполняются по графику. Уже 1 сентября школьники придут в обновленные классы», — написал Олег Мельниченко вечером в минувшую среду, 22 июля.

Он добавил, что также оценил масштаб капитального ремонта дорог.

«В райцентре работы идут на улице Маяковского, будет обновлено 2 км. В ближайшее время планируют приступить к реконструкции дороги на улице Комсомольской. Качество дорог в городе нужно подтягивать к достойному уровню», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко сообщил, что в Нижнем Ломове более чем на 80% выполнено обновление здания ДЮСШ «Электрон» 1978 года постройки и благоустройство примыкающего сквера «Молодежный».

«Работы должны быть завершены до начала нового учебного года. Очень хорошо, что ведется комплексное преобразование — так гармоничнее. Спортшколу посещают порядка 500 ребят, развитию секций также будет способствовать новый инвентарь», — констатировал глава региона.

Одним из главных событий рабочей поездки губернатора стало открытие созданной по нацпроекту «Семья» детской модельной библиотеки.

«Выполнен ремонт, закуплены мебель, техника, порядка 3,5 тыс. книг. Оформлены зоны для занятий с дошкольниками и младшими школьниками, рабочая студия, лекторий и творческая мастерская. Теперь в регионе 15 модельных библиотек, будем работать, чтобы их стало еще больше», — подчеркнул Олег Мельниченко.