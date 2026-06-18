В Пензенской области девять человек подозреваются в серии мошенничеств при оказании услуг по ремонту и обслуживанию бытовой техники Криминал

Пенза, 18 июня 2026. PenzaNews. Девять человек в возрасте 20-29 лет подозреваются в совершении на территории Пензенской области серии мошенничеств при оказании услуг по ремонту и обслуживанию бытовой техники. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

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«По данным следствия, организатором незаконного бизнеса является 29-летний уроженец Удмуртской Республики. Через объявления в сети интернет он подыскал и вовлек в криминальную деятельность восьмерых жителей Пензы. Перед устройством на работу все соучастники проходили специальные 7-дневные тренинги, где их обучали способам обмана и оказания психологического давления на граждан», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после обучения и стажировки с наставником злоумышленники выезжали на заявки клиентов самостоятельно.

«В период с января 2024 года по май 2026 года фигуранты приходили домой к потенциальным жертвам, которых находили через рекламные листовки или путем точечного обзвона, и производили диагностику домашних приборов, намеренно затягивая время осмотра и создавая видимость трудоемкой и сложной работы. По окончании проверки злоумышленники сообщали о несуществующих неисправностях и озвучивали необоснованно завышенную цену за ремонт», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что противоправная деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области.

«В настоящее время установлены 10 граждан, пострадавших от обмана недобросовестных мастеров, а общая сумма причиненного ущерба превысила 200 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», продолжается.