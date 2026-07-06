В Пензе предстанет перед судом подросток, обвиняемый в причастности к хищению у пенсионерки 600 тыс. рублей Криминал

Пенза, 6 июля 2026. PenzaNews. 17-летней житель Бессоновского района предстанет перед судом в Пензе по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, в начале 2026 года несовершеннолетнему в ходе переписки в одном из мессенджеров поступило предложение заработать денежные средства путем участия в мошеннической схеме, на которое он ответил согласием. Во исполнение преступного плана в конце марта 2026 года по месту жительства 77-летней пенсионерки было вызвано такси якобы с целью получения от нее посылки и доставки по адресу, указанному подростком. Получив «посылку» от водителя такси, не осведомленного о преступном умысле фигуранта, обвиняемый обнаружил среди вещей 600 тыс. рублей. Денежные средства подросток впоследствии перевел на расчетные счета третьих лиц, оставив себе более 20 тыс. рублей за участие в мошеннической схеме», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что до этого злоумышленники неоднократно звонили потерпевшей и сообщали не соответствующие действительности сведения о том, что ее внучка стала виновницей ДТП и для непривлечения ее к уголовной ответственности необходимо передать 600 тыс. рублей.

«В ходе расследования уголовного дела обвиняемый по ходатайству следователя содержался под домашним арестом», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что родители несовершеннолетнего в полном объеме возместили причиненный ущерб потерпевшей.