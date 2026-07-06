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В Пензенской области четверо работников сельхозпредприятия подозреваются в краже более 3 тонн зерна

18:14 | 06.07.2026 | Криминал

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Пенза, 6 июля 2026. PenzaNews. Четверо работников сельхозпредприятия в возрасте от 39 лет до 41 года подозреваются в краже более 3 тонн зерна в Бессоновском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

В Пензенской области четверо работников сельхозпредприятия подозреваются в краже более 3 тонн зерна. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам подозреваемых, мотивом преступления стала жажда финансовой выгоды. В течение недели они дважды проникали на территорию предприятия в ночное время, преодолев заборное ограждение. Затем в цеху они загружали зерно в принесенные с собой мешки. Похищенное злоумышленники планировали сбыть, предварительно отвезя его на автомобиле одного из сообщников в гараж, а вырученные средства — разделить поровну. Однако осуществить задуманное они не успели, так как были задержаны оперативниками», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что украденное зерно изъято.

«Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде», — добавляется в тексте.


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