В Самаре задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку из Пензы на 23 млн. рублей, 36 тыс. евро и 14 тыс. долларов Криминал

Пенза, 7 июля 2026. PenzaNews. Полицейские Пензы задержали в Самаре курьера мошенников, похитивших у пенсионерки около 23 млн. рублей, почти 36 тыс. евро и более 14 тыс. долларов США.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала жительнице Пензы 1957 года рождения поступил звонок якобы от управляющей многоквартирного дома, которая предложила заказать новые магнитные ключи от двери подъезда и убедила ее назвать код из SMS.

«Затем пенсионерке позвонил мужчина, представившийся сотрудником силового ведомства, и пояснил, что будто бы какие-то злоумышленники финансируют деятельность экстремистской организации от ее имени, пользуясь некой доверенностью. Запугав горожанку привлечением к уголовной ответственности, он убедил ее передать отправленному к ней молодому человеку все свои сбережения, а именно — около 23 млн. рублей, почти 36 тыс. евро и более 14 тыс. долларов США», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщина выполнила указания злоумышленника и лишь затем осознала обман.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники подразделения уголовного розыска установили личность и местонахождение криминального курьера, которым оказался уроженец Самарской области 2007 года рождения. Молодой человек был задержан полицейскими в городе Самаре. На допросе он рассказал, что забрал денежные средства у пенсионерки по просьбе знакомого, который предложил подменить его на подработке», — говорится в тексте.

В сообщении отмечается, что затем с подозреваемым связались кураторы, которые дали задание забрать посылку из Пензы и передать третьему лицу, после этого молодой человек получил вознаграждение в размере 20 тыс. рублей.

«Позже в Самарской области был задержан еще один пособник мошенников. [...] По его словам, это он нашел объявление о подработке в мессенджере и должен был встречаться с людьми для передачи посылок. Не имея возможности выполнить заказ лично, он предложил своему приятелю заработать, передав его контактные данные нанимателю», — поясняется в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», курьер мошенников заключен под стражу, в отношении его знакомого проводятся следственные действия, сотрудники полиции принимают меры по установлению других лиц, причастных к совершению преступления.