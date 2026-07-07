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В Пензе пенсионерка получила условный срок за перечисление денег иностранной организации, деятельность которой признана нежелательной

13:04 | 07.07.2026 | Криминал

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Пенза, 7 июля 2026. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено 69-летней жительнице Пензы за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В Пензе пенсионерка получила условный срок за перечисление денег иностранной организации, деятельность которой признана нежелательной. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В суде установлено, что пенсионерка с декабря 2022 года по май 2023 года перевела на счет иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, 19 тыс. 200 рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что, согласно приговору суда, сумма перечисленных денежных средств конфискована в доход государства.

«Не согласившись с приговором, защитник осужденной обжаловал его. В соответствии с позицией участвовавшего в деле прокурора Пензенский областной суд оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — уточняется в тексте.


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