Жительница Пензы проведет 4 года в колонии за незаконное получение выплат на детей Криминал

Пенза, 7 июля 2026. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым 48-летняя жительница Пензы осуждена к 4 годам колонии общего режима за незаконное получение социальных выплат на детей, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что в ноябре 2016 года в городе Екатеринбурге осужденная обратилась к ранее неизвестному ей лицу с просьбой оказать содействие за денежное вознаграждение в получении свидетельств о рождении двух несуществующих детей. Ее просьба была выполнена, и в одном из органов ЗАГС Екатеринбурга зарегистрирован фиктивный факт рождения в 2016 году у женщины двух дочерей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в 2019 году злоумышленница, указав ложные сведения, обратилась в отделение ПФР по Пензенской области с заявлением о распоряжении средствами маткапитала на улучшение жилищных условий на сумму более 453 тыс. рублей, но ей было отказано.

«В 2020 году она, предоставив в уполномоченные органы ложные и недостоверные сведения, не имея законных оснований, оформила ежемесячные социальные выплаты на несуществующих детей, которые получала с декабря 2020 года по июнь 2025 года», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что ущерб от действий жительницы Пензы превысил 1,9 млн. рублей, эти средства взысканы с нее по приговору суда.

«Вину она признала полностью. Но, посчитав назначенное наказание чрезмерно суровым, ее защитник обжаловал приговор. В соответствии с позицией прокурора Пензенским областным судом приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — говорится в пресс-релизе.