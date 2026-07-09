В Пензенской области вступил в силу приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции Криминал

Пенза, 9 июля 2026. PenzaNews. Приговор в отношении двух иностранных граждан 1993 и 1988 годов рождения, а также двух жителей Пензенской области 1982 года рождения, которые признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

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«Установлено, что осужденные, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно путем изготовления и предоставления в правоохранительные органы уведомлений об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, содержащих заведомо ложные сведения, создали условия для незаконного пребывания последних на территории Пензенской области сверх срока, установленного законодательством Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом регионального УФСБ.

В тексте уточняется, что осужденным назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и 5 лет лишения свободы условно с ограничением свободы сроком на 3 года соответственно.