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В Пензенской области вступил в силу приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции

13:19 | 09.07.2026 | Криминал

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Пенза, 9 июля 2026. PenzaNews. Приговор в отношении двух иностранных граждан 1993 и 1988 годов рождения, а также двух жителей Пензенской области 1982 года рождения, которые признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В Пензенской области вступил в силу приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что осужденные, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно путем изготовления и предоставления в правоохранительные органы уведомлений об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, содержащих заведомо ложные сведения, создали условия для незаконного пребывания последних на территории Пензенской области сверх срока, установленного законодательством Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом регионального УФСБ.

В тексте уточняется, что осужденным назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и 5 лет лишения свободы условно с ограничением свободы сроком на 3 года соответственно.


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