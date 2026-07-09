18:08:45 Четверг, 9 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Заречном за хулиганство будут судить мужчину, несколько раз ударившего по чужому автомобилю

15:32 | 09.07.2026 | Криминал

Печать

Заречный, 9 июля 2026. PenzaNews. 35-летний житель Заречного Пензенской области, который, будучи в нетрезвом виде, несколько раз ударил по чужому автомобилю, предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

В Заречном за хулиганство будут судить мужчину, несколько раз ударившего по чужому автомобилю. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, он направлялся в сторону дома, когда увидел, что в его сторону двигался автомобиль заявителя. Злоумышленнику на тот момент показалось, что потерпевший не включил поворотники и [...] почти наехал на него. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданин вспылил по данному поводу и начал высказывать претензии в адрес водителя. После чего он нанес не менее трех ударов руками по капоту автомобиля, один удар — по лобовому стеклу, в результате чего на стекле образовались множественные трещины, а затем ударил по передней пассажирской двери», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что сумма причиненного ущерба составила около 73 тыс. рублей.

«Обвиняемому грозит наказание до 5 лет лишения свободы», — отмечается в тексте.


Читайте также
Обвиняемая в убийстве 4-летней племянницы жительница Пензенской области злоупотребляет спиртным Почетный гражданин Заречного Александр Ефимов умер на 73-м году жизни
Жительница Заречного подозревается в краже солнцезащитных очков стоимостью около 24 тыс. рублей Жительница Пензы стала жертвой вымогательства после отправки интимных фото знакомому
Вступил в силу приговор жителю Наровчата, получившему реальный срок за кражу денег с карты участника СВО Ремонт детсада №1 в Неверкино планируется завершить с опережением графика
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама