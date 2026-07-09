В Заречном за хулиганство будут судить мужчину, несколько раз ударившего по чужому автомобилю Криминал

Заречный, 9 июля 2026. PenzaNews. 35-летний житель Заречного Пензенской области, который, будучи в нетрезвом виде, несколько раз ударил по чужому автомобилю, предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

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«По словам мужчины, он направлялся в сторону дома, когда увидел, что в его сторону двигался автомобиль заявителя. Злоумышленнику на тот момент показалось, что потерпевший не включил поворотники и [...] почти наехал на него. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданин вспылил по данному поводу и начал высказывать претензии в адрес водителя. После чего он нанес не менее трех ударов руками по капоту автомобиля, один удар — по лобовому стеклу, в результате чего на стекле образовались множественные трещины, а затем ударил по передней пассажирской двери», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что сумма причиненного ущерба составила около 73 тыс. рублей.

«Обвиняемому грозит наказание до 5 лет лишения свободы», — отмечается в тексте.