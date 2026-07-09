В Нижнеломовском районе вынесен приговор водителю, который сбил подростка и скрылся с места ДТП Криминал

Пенза, 9 июля 2026. PenzaNews. Наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года назначено 50-летнему жителю Нижнеломовского района Пензенской области, который сбил подростка и скрылся с места ДТП. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«В суде установлено, что вечером 11 апреля 2025 года подсудимый сел за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по одной из улиц села Верхнего Ломова, он в нарушение правил дорожного движения избрал небезопасную скорость, не соответствующую дорожным условиям и времени суток, — не менее 69 км/ч и, не справившись с управлением, допустил наезд на 15-летнего подростка. Водитель не предпринял должных мер по вызову полиции и скорой медицинской помощи пешеходу, оказанию ему первой медицинской помощи и скрылся с места совершения дорожно-транспортного происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что юноша скончался на месте происшествия.

Из текста следует, что суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму 1,4 млн. рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», — отмечается в сообщении.