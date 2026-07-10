В Кузнецком районе вынесен приговор по уголовному делу о ДТП, унесшем жизни пяти человек Криминал

Пенза, 10 июля 2026. PenzaNews. Житель Городищенского района Пензенской области, который, управляя автомобилем «КамАЗ» с прицепом, совершил ДТП, унесшее жизни пяти человек, приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

«В суде установлено, что ранним утром 10 ноября 2024 года мужчина, управляя автомобилем «КамАЗ» с прицепом, в нарушение правил дорожного движения не убедился в безопасности маневра и не обеспечил безопасность иным участникам дорожного движения. Он выехал на 738 км федеральной автодороги М5 «Урал» с полевой дороги на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог, где левой боковой частью своего прицепа произвел столкновение с автомобилем «Cobalt». В результате аварии на месте происшествия погибли 28-летний водитель и пассажиры легкового автомобиля – мужчины 45 и 58 лет. Еще двое пассажиров этого транспортного средства — 29-летняя женщина и 19-летний мужчина — впоследствии скончались от полученных травм в учреждении здравоохранения», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в судебном заседании водитель «КамАЗа» свою вину не признал.

«Приговор в законную силу не вступил», — добавляется в тексте.