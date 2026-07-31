В Пензенской области обманутая мошенниками женщина лично передала незнакомке рюкзак с 5 млн. рублей Криминал

Пенза, 31 июля 2026. PenzaNews. Жительница Бессоновского района Пензенской области 1993 года рождения, попавшись на уловку мошенников, лично передала незнакомке рюкзак с 5 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по региону, сначала женщине в мессенджере поступило сообщение о якобы положенных выплатах, для получения которых требовалось перейти по ссылке и заполнить анкету.

«После выполнения указанных действий с сельчанкой связался неизвестный и сказал, что ее личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан. Чтобы предотвратить хищение денежных средств, собеседник убедил ее продиктовать поступивший код в SMS-сообщении и затем связаться по видеосвязи с представителем правоохранительных органов. Созвонившись с незнакомцем, который представился сотрудником ФСБ, женщина по его указанию сняла со своего банковского счета сбережения. После этого ей поступило сообщение с записью разговора, где якобы сотрудник банка обсуждает с мошенником детали произошедшего. На аудиозаписи один из голосов утверждал, что деньги, выданные гражданке, помечены символикой экстремистской организации и, если она расплатится ими, то будет привлечена к уголовной ответственности», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, следуя полученным инструкциям, жительница Бессоновского района завернула 5 млн. рублей в пакет, обмотала скотчем и положила в рюкзак, который затем передала неизвестной.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — отмечается в тексте.