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В Заречный доставлено оборудование для площадки ГТО

12:19 | 31.07.2026 | Спорт

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Заречный, 31 июля 2026. PenzaNews. Оборудование для новой площадки ГТО, которую планируется обустроить около молодежного центра «Ровесник», доставлено в Заречный Пензенской области. Об этом сообщил глава города Алексей Костин.

В Заречный доставлено оборудование для площадки ГТО

Фото: канал Алексея Костина в мессенджере «Макс»

«Строительство площадки для сдачи нормативов ГТО около молодежного центра «Ровесник» перешло на следующий этап. В Заречный из Санкт-Петербурга прибыло оборудование для спортплощадки, скоро рабочие приступят к его монтажу. Здесь появятся разноуровневые турники, площадка для прыжков с места, мишень для метания мяча и уличные тренажеры. Все это на травмобезопасном покрытии», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в минувший четверг, 30 июля.

Алексей Костин добавил, что уже в сентябре жители смогут приходить к «Ровеснику» готовиться к сдаче нормативов ГТО на свежем воздухе.

«Площадка будет открыта для всех желающих: не только для учащихся школы «Максимум» и воспитанников «Ровесника», но и для всех жителей близлежащих домов», — подчеркнул глава ЗАТО.

Он напомнил, что строительство объекта ведется на федеральные средства благодаря госпрограмме «Спорт России».

«За счет муниципального бюджета мы подготовили твердое основание. Дальше работы будут вести подрядчики в рамах контракта, заключенного с министерством спорта РФ», — пояснил Алексей Костин.


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