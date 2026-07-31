В Пензе вступил в силу приговор двум бывшим адвокатам, осужденным за мошенничество и покушение на мошенничество Криминал

Пенза, 31 июля 2026. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Ленинского районного суда Пензы, которым два бывших адвоката признаны виновными в покушении на мошенничество и мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

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«Суд установил, что адвокаты в октябре 2024 года сообщили своему постоянному клиенту-предпринимателю о том, что за вознаграждение в размере 400 тыс. рублей они готовы оказать содействие и передать должностным лицам органов внутренних дел незаконное вознаграждение в сумме 2,5 млн. рублей за принятие ими решения о возбуждении уголовного дела по заявлениям предпринимателя. В действительности же они не намеревались этого делать, полученными средствами в сумме 2,7 млн. рублей распорядились по своему усмотрению», — говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

В нем добавляется, что в июле 2025 года к адвокатам обратился брат одно из осужденных с просьбой оказать содействие и юридическую помощь в условно-досрочном освобождении родственника, отбывавшего наказание в исправительной колонии строгого режима.

«Злоумышленники, зная об отсутствии у них реальной возможности обеспечить принятие судом решения об условно-досрочном освобождении осужденного, отрицательно характеризующегося администрацией исправительного учреждения, сообщили его брату информацию о возможности за 200 тыс. рублей подготовить необходимые документы и выступить посредниками при передаче 1,5 млн. рублей за принятие решения о его условно-досрочном освобождении. Однако довести до конца преступный умысел не смогли, поскольку были задержаны», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что мужчины свою вину в совершении преступления признали в полном объеме, в содеянном раскаялись.

«С учетом наличия смягчающих обстоятельств каждому из них назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденные, посчитав наказание суровым, обжаловали приговор, но судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила их жалобы без удовлетворения», — говорится в сообщении.