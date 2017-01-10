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Новогодние представления в пензенской филармонии посетили около 12 тыс. зрителей

12:45 | 10.01.2017 | Культура

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Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Около 12 тыс. зрителей посетили новогодние представления в пензенской областной филармонии в период с 23 декабря по 8 января.

Новогодние представления в пензенской филармонии посетили около 12 тыс. зрителей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего за это время состоялось более 40 новогодних мероприятий.

Программа для детей с участием Деда Мороза и Снегурочки была представлена ансамблем русской этнической музыки «Миряне» в органном зале, а спектакль «Варвара-краса, длинная коса» в исполнении артистов группы «Калейдоскоп» прошел на сцене большого зала.

В киноконцертном зале «Пенза» за каникулы отечественный художественный фильм «Тайна Снежной королевы» посмотрели несколько сотен юных зрителей, после которого их ждала новогодняя программа, сообщается на сайте учреждения культуры «Пензаконцерт».
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