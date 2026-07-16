В Пензе пенсионерка лишилась более 1 млн. рублей после звонка с обещанием прибавки к пенсии Криминал

Пенза, 16 июля 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1952 года рождения лишилась более 1 млн. рублей после общения с телефонной мошенницей, которая представилась сотрудницей Соцфонда, проинформировала собеседницу о якобы положенной ей прибавке к пенсионным выплатам и убедила продиктовать данные СНИЛС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«Спустя несколько дней женщине позвонил неизвестный мужчина, который пояснил, что все ее банковские карты заблокированы из-за подозрительных банковских операций. Чтобы предотвратить мошеннические действия и осуществить разблокировку карт, мнимый специалист порекомендовал пенсионерке снять со счетов имеющиеся у нее денежные средства и передать их курьеру для сохранности», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что пенсионерка через банкомат сняла все сбережения и передала более 1 млн. рублей незнакомцу возле своего дома.

«Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».