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В Пензенской области подросток стал фигурантом уголовного дела из-за продажи поступающих ему на телефон SMS-кодов

15:21 | 16.07.2026 | Криминал

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Пенза, 16 июля 2026. PenzaNews. 17-летний житель Пензенского района Пензенской области подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 274.5 УК РФ «Организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети «Интернет» для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензенской области подросток стал фигурантом уголовного дела из-за продажи поступающих ему на телефон SMS-кодов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 17-летний житель района установил на свой телефон мессенджер, в котором зарегистрировался при помощи своего абонентского номера. За денежное вознаграждение юноша передавал неизвестным приходящие ему на телефон SMS-коды, тем самым предоставив мошенникам возможность использовать его аккаунт для совершения неправомерных операций», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что, как пояснил подозреваемый в ходе допроса, он ранее нашел в мессенджере объявление о дополнительном заработке и затем обсудил с неизвестным условия.

«Злоумышленник получил вознаграждение в цифровой валюте. Затем юноша вывел денежные средства с криптокошелька в размере около 2 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.


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