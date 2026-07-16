В Пензе выходит на финишную прямую ремонт школы №56 и гимназии «САН» Образование

Пенза, 16 июля 2026. PenzaNews. Капитальный ремонт школы №56 и гимназии «САН» в Пензе выходит на финишную прямую. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Капремонт 56-й школы и гимназии «САН» по нацпроекту «Молодежь и дети» выходит на финишную прямую. В сентябре за парты здесь сядут свыше 1 тыс. 500 учеников. Проверил, как идут работы на объектах», — написал Олег Денисов в своем канале в мессенджере «Макс» вечером в минувшую среду, 15 июля.

Он отметил, что дизайн зданий был выбран вместе с учениками и родителями.

«В 56-й школе, где учился летчик-космонавт РФ, Герой России Александр Михайлович Самокутяев, за основу взяли картину на космическую тему. Ее 8 лет назад нарисовали на одной из школьных стен учащиеся. Подрядчик подошел к вопросу ответственно: долго и тщательно подбирал нужные оттенки. Здесь уже заменили окна, выполнили демонтажные работы, на завершающей стадии — ремонт фасада. Сейчас подрядчик занимается отмосткой, входными группами и вентиляцией», — уточнил глава города.

Олег Денисов добавил, что в гимназии «САН» приведены в порядок система отопления, кровля, фасад, отмостка, окна и входные группы, осталось завершить отделку внутренних помещений, параллельно осуществляется монтаж пожарной сигнализации и вентиляции.

«Готовность школ — 86% и 90% соответственно. Закупили компьютерную технику, смарт-доски, оборудование для кабинетов физики, химии, биологии и других. Также за муниципальные средства в 56-й [школе] обновим беговую дорожку с резиновым покрытием, асфальт на прилегающей территории, установим видеонаблюдение. В гимназии заменим ограждение и покрытие у образовательного учреждения, сделаем спортивные зоны», — сообщил он.

По словам главы города, весь объем работ планируется завершить в начале августа.

«Делаем все, чтобы дети учились в школе с удовольствием и отличным настроением. Здесь закладывается их будущее», — подчеркнул Олег Денисов.