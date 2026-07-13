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В Пензе сотрудники Росгвардии обезвредили артиллерийский боеприпас, обнаруженный в районе Восточного кладбища

13:04 | 13.07.2026 | Происшествия

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Пенза, 13 июля 2026. PenzaNews. Сотрудники Росгвардии обезвредили артиллерийский боеприпас времен Великой Отечественной войны, который был обнаружен при благоустройстве территории, прилегающей к Восточному кладбищу.

В Пензе сотрудники Росгвардии обезвредили артиллерийский боеприпас, обнаруженный в районе Восточного кладбища

Фото: 58.rosguard.gov.ru

«В ходе земляных работ персонал наткнулся на предмет, конструктивно схожий с артиллерийским боеприпасом. Проявив бдительность, работники незамедлительно сообщили о подозрительной находке в правоохранительные органы. На место происшествия оперативно прибыли стражи правопорядка, которые оцепили территорию и выставили охрану до прибытия взрывотехников. Обследование находки проводили специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Страж» управления Росгвардии по Пензенской области», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В нем добавляется, что, как было установлено в ходе осмотра, обнаруженный предмет являлся 82-миллиметровой минометной миной времен Великой Отечественной войны, прошедшей канал ствола.

«Несмотря на сильную коррозию, боеприпас сохранил свою поражающую способность», — отмечается в пресс-релизе.

В тексте поясняется, что было принято решение транспортировать опасную находку на специальную площадку.

«С соблюдением всех необходимых мер предосторожности снаряд вывезли, после чего уничтожили в строго отведенном для этого месте», — указано в сообщении.

В нем напоминается, что при обнаружении подозрительных предметов, похожих на боеприпасы, категорически запрещается трогать их, перемещать или пытаться разбирать, необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.


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