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Вынесен приговор жителю Лунинского района, который открыто похитил спиртное и ударил сотрудницу полиции

17:45 | 16.07.2026 | Криминал

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Пенза, 16 июля 2026. PenzaNews. 24-летний житель Лунинского района Пензенской области признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» и ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

Вынесен приговор жителю Лунинского района, который открыто похитил спиртное и ударил сотрудницу полиции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 6 апреля 2026 года осужденный в одном из магазинов рабочего поселка Лунино совершил открытое хищение бутылки алкогольной продукции, ответив отказом на требования продавцов оплатить товар. Ночью 16 апреля 2026 года осужденный находился в состоянии опьянения на улице Карла Маркса в рабочем поселке Лунино, чем совершал административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Его противоправные действия были замечены участковым уполномоченным полиции, которым было принято решение доставить правонарушителя в отдел полиции. В ответ на законные действия сотрудницы полиции фигурант нанес ей несколько ударов руками и ногами по голове и телу», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, и за применение насилия в отношении представителя власти.

В тексте уточняется, что ему назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 8 месяцев 17 дней.


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