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Губернатор провел смотр мобильных огневых групп Пензенской области

09:27 | 17.07.2026 | Общество

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Пенза, 17 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провел смотр мобильных огневых групп подразделений «БАРС», которым предстоит обеспечивать защиту воздушного пространства региона от вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор провел смотр мобильных огневых групп Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

Тренировочные выступления бойцов прошли на полигоне Пензенского артиллерийского инженерного института в минувший четверг, 16 июля.

Командование подразделениями принял на себя полномочный представитель губернатора по вопросам территориальной обороны Геннадий Хватов.

Фото: Pnzreg.ru

«В распоряжение мобильных огневых групп переданы специализированные автомобили высокой проходимости, оснащенные всем необходимым для борьбы с БПЛА. В составе групп — наши резервисты, заключившие контракты с Минобороны РФ и выполняющие служебные задачи непосредственно на территории родного региона. Большинство из них уже имеют достойную подготовку, но абсолютно все продолжают оттачивать профессиональные навыки под руководством опытных наставников — преподавателей Пензенского артиллерийского инженерного института», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс».

Он уточнил, что главная задача мобильных огневых групп — защита людей и ключевых объектов на границе региона и подступах к областному центру.


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