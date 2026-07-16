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Олег Мельниченко проконтролировал ход обновления социально значимых учреждений в Земетчино

11:17 | 16.07.2026 | Общество

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Земетчино, 16 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проконтролировал ход обновления социально значимых учреждений в рабочем поселке Земетчино.

Олег Мельниченко проконтролировал ход обновления социально значимых учреждений в Земетчино

Фото: Pnzreg.ru

«В Земетчино модернизируем и строим новые социально значимые учреждения. Семейный МФЦ действительно получился многофункциональным, его деятельность включает консультации психолога и выездную помощь на дому. Главное — строго соблюдать принцип одного окна, чтобы людям не нужно было обращаться в другие учреждения», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» вечером в минувшую среду, 15 июля.

Он также отметил комплексный подход к капитальному ремонту и оснащению детской школы искусств.

«Строим новый лечебно-диагностический корпус земетчинской районной больницы, возведено пять из шести этажей. Параллельно идут отделочные работы и монтаж инженерных систем. Создаем на периферии области полноценный центр оказания медицинской помощи, специализирующийся на сердечно-сосудистых заболеваниях», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор добавил, что в ходе посещения общежития филиала нижнеломовского многопрофильного техникума поручил укреплять сотрудничество образовательного учреждения с предприятиями, делая упор на развитии производственного обучения.

«В завершение поездки в Земетчинский район поблагодарил за достойную работу трудовой коллектив «СоюзАгро». Сельхозпредприятие в прошлом году модернизировало и дооснастило элеваторное хозяйство. Мы собираем богатый урожай, нужны хорошие условия, чтобы его сохранить», — написал глава региона.


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