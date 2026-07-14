22:36:40 Вторник, 14 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Белинского района лишилась 400 тыс. рублей после звонка с предложением проверить приборы учета воды

09:39 | 14.07.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 14 июля 2026. PenzaNews. Жительница Белинского района Пензенской области 1961 года рождения лишилась 400 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

Жительница Белинского района лишилась 400 тыс. рублей после звонка с предложением проверить приборы учета воды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, сначала женщине позвонила незнакомка под видом работницы ЖКХ, которая убедила собеседницу продиктовать код из SMS для постановки в электронную очередь на проверку приборов учета воды.

«Через некоторое время женщине поступило сообщение о том, что ее аккаунт на портале «Госуслуги» был взломан неизвестными. Чтобы предотвратить незаконные действия, в письме был указан абонентский номер, по которому потерпевшая связалась якобы с сотрудником поддержки. Собеседник пояснил ей, что для сохранности имеющихся у нее денежных средств необходимо перевести их на «безопасный счет». Следуя инструкциям звонившего, женщина осуществила четыре банковских перевода по 100 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что спустя время женщина осознала обман и обратилась в полицию, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
Жителю Белинского района грозит до года лишения свободы за приобретение поддельного водительского удостоверения В Городищенском районе молодой человек стал фигурантом дела о незаконном использовании документов для регистрации в качестве ИП
МТС за полгода заблокировала в Пензенской области 3 млн. мошеннических и спам-звонков В Заречном за хулиганство будут судить мужчину, несколько раз ударившего по чужому автомобилю
Обвиняемая в убийстве 4-летней племянницы жительница Пензенской области злоупотребляет спиртным Почетный гражданин Заречного Александр Ефимов умер на 73-м году жизни
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама