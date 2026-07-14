Жительница Белинского района лишилась 400 тыс. рублей после звонка с предложением проверить приборы учета воды Криминал

Пенза, 14 июля 2026. PenzaNews. Жительница Белинского района Пензенской области 1961 года рождения лишилась 400 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

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По информации пресс-службы УМВД России по региону, сначала женщине позвонила незнакомка под видом работницы ЖКХ, которая убедила собеседницу продиктовать код из SMS для постановки в электронную очередь на проверку приборов учета воды.

«Через некоторое время женщине поступило сообщение о том, что ее аккаунт на портале «Госуслуги» был взломан неизвестными. Чтобы предотвратить незаконные действия, в письме был указан абонентский номер, по которому потерпевшая связалась якобы с сотрудником поддержки. Собеседник пояснил ей, что для сохранности имеющихся у нее денежных средств необходимо перевести их на «безопасный счет». Следуя инструкциям звонившего, женщина осуществила четыре банковских перевода по 100 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что спустя время женщина осознала обман и обратилась в полицию, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».