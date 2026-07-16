Олег Денисов встретился с Петром Кочетковым, выигравшим Кубок Стэнли в составе клуба «Каролина Харрикейнз» Спорт

Пенза, 16 июля 2026. PenzaNews. Глава города Олег Денисов встретился с уроженцем Пензы Петром Кочетковым, который в 2026 году впервые в своей карьере выиграл Кубок Стэнли в составе клуба «Каролина Харрикейнз».

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Он начинал карьеру в пензенском «Дизеле», а теперь его имя звучит на мировых аренах. Наш земляк Петр Кочетков в 2026 году в составе хоккейного клуба «Каролина Харрикейнз», где играет в амплуа вратаря, завоевал Кубок Стэнли. Спортсмен стал первым хоккеистом из Пензенской области, которому покорился этот престижный трофей, и первым Петром, имя которого выгравировали на Кубке Стэнли. Для меня как для главы Пензы и человека, который сам выходит на лед, это событие вызывает искреннее восхищение и гордость за родной город, за нашу хоккейную школу, которая воспитывает настоящих чемпионов», — написал Олег Денисов в своем канале в мессенджере «Макс» в четверг, 16 июля.

Он уточнил, что во встрече с именитым спортсменом и его супругой Софией также приняли участие представители любительской хоккейной команды «Застава» — руководитель Андрей Малов и главный тренер Никита Перекусихин.

«Поблагодарил Петра за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие хоккея. Его история не про случайный успех, а про мастерство, труд, дисциплину, умение держать удар и не сдаваться, когда тяжело. Для мальчишек, которые только встают на коньки или учатся защищать ворота, наш спортсмен — живой, понятный пример: «Если он смог, смогу и я». Петр, спасибо тебе за то, что прославляешь наш город, что даешь ребятам правильный ориентир. Пусть впереди будет еще много побед — и на льду, и вне спортивной арены!» — подчеркнул Олег Денисов.