Презентация книги «Под лермонтовской звездой» пройдет в Пензе 30 июня Культура

Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Презентация книги «Под лермонтовской звездой» пройдет в историческом здании пензенской областной библиотеки, которая носит имя поэта, в предстоящую пятницу, 30 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил главный редактор литературного журнала «Сура», пензенский поэт Борис Шигин.

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«В 2004 году я придумал рубрику в журнале «Сура» «Под лермонтовской звездой». Через 10 лет — в 2014 году — мы получали уже лермонтовскую премию за эту рубрику. Тогда на сцене Зеленого театра в «Тарханах» я пообещал, что обязательно сделаю сборник статей», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что в итоге в сборник вошло около 30 статей пензенских литературоведов, среди которых — Кирилл Вишневский, Александр Волков, Николай Инюшкин, Тамара Мельникова и Олег Пугачев.

«Мы не могли его выпустить, потому что все обещали нам деньги, но никто в результате не дал. Два года пытались мы пробить этот проект, выпустить хорошим тиражом для того, чтобы эта книжка стала практически настольной для учителя литературы, для всех библиотек. Но этого не получилось», — сказал Борис Шигин.

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По его словам, в результате необходимые средства на выпуск 60 экземпляров книги — 20 тыс. рублей — собрали писатели и читатели журнала «Сура».

«Мы раньше хотели отдать их или библиотекам, или учителям. Сегодня мы, наверное, изменим тактику в связи с малым тиражом. Я еще надеюсь, что или министерство культуры [и туризма Пензенской области], или министерство образования, правительство Пензенской области заинтересуются этой книжкой. [...] Я делал ее для того, чтобы она действительно могла попасть в каждую школу и библиотеку. Мы подождем реакции властей. Ну а этот тираж, я думаю, справедливо отдать прежде всего тем, кто любит Лермонтова», — пояснил он.

Борис Шигин уточнил, что презентация начнется в 12.30 — после официального мероприятия в сквере имени М.Ю. Лермонтова, которое даст старт торжествам в честь ежегодного литературного праздника, посвященного поэту.