В пензенских колониях покажут лучшие театральные постановки Москвы и Санкт-Петербурга Культура

Пенза, 16 января 2018. PenzaNews. Осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях Пензенской области, смогут увидеть лучшие спектакли, поставленные в Москве и Санкт-Петербурге, благодаря культурно-социальному проекту «Театральная Россия». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН РФ.

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«Будет организован показ видеозаписей известных постановок», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время осужденные увидят спектакль по повести Федора Достоевского «Дядюшкин сон».

Предполагается, что данная инициатива поможет организовать культурный досуг лиц, привлеченных к уголовной ответственности.

Проект «Театральная Россия» реализуется благотворительным фондом социальных инициатив «Мир и гармония».

В его основе лежит идея познакомить публику российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-Петербурга в режиме прямой трансляции и записи.

Посредством высокоскоростного интернета и современных технологий еженедельно осуществляется прямая трансляция, а также демонстрация в записи спектаклей знаменитых столичных театров на экраны кинозалов и других учреждений в городах России.

Съемка в зале театра ведется с шести камер. В режиме онлайн режиссер монтирует видеоряд, который по высокоскоростному интернету или спутниковому каналу связи передается на большой экран кинотеатра. Интересные ракурсы и крупные планы зачастую позволяют зрителям трансляции увидеть даже больше, чем публике в театре.