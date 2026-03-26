В Нижнем Ломове организована проверка по факту гибели мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 26 марта 2026. PenzaNews. Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины при пожаре, который произошел в четырехквартирном доме в городе Нижнем Ломове Пензенской области.

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 25 марта 2026 года в квартире дома на улице Крылова в городе Нижнем Ломове произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружено тело 34-летнего хозяина жилого помещения. Пострадал 45-летний мужчина, находившийся в гостях», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электроприборов», — сказано в тексте.