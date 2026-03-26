В Нижнем Ломове организована проверка по факту гибели мужчины при пожаре

10:08 | 26.03.2026 | Происшествия

Пенза, 26 марта 2026. PenzaNews. Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины при пожаре, который произошел в четырехквартирном доме в городе Нижнем Ломове Пензенской области.

В Нижнем Ломове организована проверка по факту гибели мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 25 марта 2026 года в квартире дома на улице Крылова в городе Нижнем Ломове произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружено тело 34-летнего хозяина жилого помещения. Пострадал 45-летний мужчина, находившийся в гостях», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электроприборов», — сказано в тексте.


Читайте также
Житель Пензы осужден за покушение на убийство и причинение тяжкого вреда здоровью В Каменке росгвардейцы задержали женщину, пытавшуюся вывезти из супермаркета тележку с продуктами на сумму около 8,7 тыс. рублей
До пяти лет лишения свободы грозит жителю Башмаковского района, который отобрал у пожилой женщины палки для скандинавской ходьбы Двое жителей Городищенского района осуждены по делу о взятках за выдачу водительских удостоверений
В Пензе благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены права обучающихся в колледже детей участников СВО на обеспечение двухразовым питанием В Золотаревке огонь уничтожил деревянный дом
