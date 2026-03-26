Житель Орловской области подозревается в незаконном обороте наркотиков в крупном размере

11:41 | 26.03.2026 | Криминал

Пенза, 26 марта 2026. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жителя Орловской области 1979 года рождения, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

«В рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела в отношении жителя Ульяновской области установлено, что наркотические средства последним приобретались у злоумышленника, проживающего в Орловской области. По месту жительства подозреваемого сотрудниками УФСБ России по Пензенской области обнаружены и изъяты наркотические средства растительного происхождения массой более 16 кг, предназначенные для дальнейшего сбыта неограниченному кругу лиц», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено УМВД России по Пензенской области.


